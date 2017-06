IgE er vanskelig at bruge som målestok for penicillinallergi

HELSINKI (Dagens Medicin) – Tilstedeværelse af IgE er isoleret set en dårlig målestok for, om en person med penicillinallergi vil udvikle en reaktion på påvirkning med lægemidlet. Det viser en undersøgelse, som Line Tannert, læge, ph.d. og post. doc. på ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis) på Odense Universitetshospital har præsenteret på EAACI.

»Kvantitet af IgE betyder ikke noget for den kliniske reaktion hos patienter med penicillinallergi. En patient kan have et positivt IgE, men reagere negativt på provokation med penicillin. Og en anden patient kan have en positiv hudtest, men et negativt IgE. Det er et meget broget billede,« siger Line Tannert.

Undersøgelsen, Line Tannert har præsenteret, er baseret på tre serier af forsøg med hver seks frivillige, raske forsøgspersoner, der hver fik lavet priktest for penicillinallergi og lagt mikroskopiske mængder serum fra penicillinallergikere ind under huden på underarmene. Dagen efter blev de provokeret med tre forskellige typer antibiotika.

Deltagerne i undersøgelsen havde den kraftigste reaktion på serum fra en donor, der havde svær penicillinallergi og tidligere anafylaksi, men stort set ingen IgE. Derimod gav serum fra en donor med et meget højt IgE ingen respons ved hudtesten.

»Resultaterne peger i retning af forskelle i kvaliteten af specifik-IgE mod penicilliner. Det kan måske forklare, hvorfor nogle patienter med måleligt specifik-IgE tåler penicillin, og hvorfor andre oplever en voldsom anafylaktisk reaktion uden måleligt specifik-IgE,« siger Line Tannert.