Det har alle dage været svært at diagnosticere bakteriel meningitis, men ifølge de seneste oplysninger i medierne synes fejltagelserne ved denne sygdom at være tiltagende. Defensiv medicin med ordinering af supplerende undersøgelser (scanninger, blodprøver etc) er blevet udbredt, men fejlene opstår alligevel og især når en hospitalsindlæggelse kræves. Spiller økonomien efterhånden en for stor rolle? […]