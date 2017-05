Hvidovre Hospital får professor i hurtig og præcis diagnostik

Forskningschef Ove Andersen på Amager og Hvidovre Hospital er udnævnt til klinisk professor i Infektionsmedicin med speciel fokus på biomarkører ved akutte tilstande. Med den nye titel vil Ove Andersen arbejde for mere forskning i de korte patientforløb og for at sikre hurtigere og bedre diagnostik i akutmodtagelsen, skriver Hvidovre Hospital.

Ove Andersens professorat er det første af sin slags, og han vil udnytte det til at øg brugen af de såkaldte biomarkører i hospitalets akutmodtagelse. Biomarkører er biologiske stoffer i kroppen eller målbare funktioner, som kan sige noget om vores helbredstilstand. Brugen af biomarkører skal sikre, at vi bliver bedre til at opdage sygdomme, som ellers kunne blive overset.

»På de specialiserede områder er vi på hospitalet utroligt dygtige, men vi kan helt sikkert blive bedre til at opdage, når der er flere sygdomme i spil. F.eks. er en infektionsmediciner virkelig god til at finde en infektion og behandle den, men nogle gange fejler patienten også noget andet , og det finder vi ikke altid,« siger Ove Andersen i en kommentar på hospitalets hjemmeside.

Biomarkørerne kan ifølge Ove Andersen være til stor hjælp i akutmodtagelsen, fordi de giver dig noget objektivt målbart at gå ud fra. En anden god grund til at bruge biomarkørerne mere i den daglige patientudredning er ifølge Ove Andersen, at lægerne har markant mindre tid med patienterne end tidligere.

»Vi får kortere og kortere indlæggelser og mindre tid med patienterne. Derfor er det vigtigt, at vi får bedre værktøjer til at stille de korrekte diagnoser hurtigere. Risikoen for at overse noget er større, jo kortere tid patienten er hos os,« siger Ove Andersen.