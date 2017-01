Hvad er planen?

Socialdemokratiet stiller med tre solide administratortyper, som sikkert er behændige driftsherrer for et system, der tænker ud fra sygehusene. Men kan de levere den politiske plan, som er helt afgørende for regionernes succes, ja, eksistens?

Sophie Hæstorp melder i dag ud, at hun går efter at blive formand for Danske Regioner ved valget 21. november.

Det er ikke verdens største overraskelse, men det markerer for alvor, at kampen om at afløse Bent Hansen er i gang, og at den kan udvikle sig til et rivegilde mellem tre socialdemokratiske kandidater, som hidtil har stået godt og grundigt i skyggen af Den Store Rorgænger.

Kun én af de tre har indtil videre åbent meldt sin ambition om at nappe den øverste post, men mon ikke de kommer på banen også. Og skulle Socialdemokratiet imod alle odds miste majoriteten i Danske Regioner til Venstre, så står Syddanmarks Stephanie Lose klar, og hun er ikke noget dårligt bud efter sin uimponerede oprydning i Carl Holst-land.

Men det sker næppe, og derfor er vi tilbage ved de tre socialdemokrater.

Nordjyllands Ulla Astman er det første bud. Hun trak godt med stemmer ved seneste valg og er trådt en smule mere i karakter i den senere tid, men mangler fortsat slagfærdighed.

Hovedstadens Sophie Hæstorp har en vis medietække, men har svært ved at bide skeer med de stærke fagfolk, hvilket er et must, hvis man skal gøre sig som formand for Danske Regioner. Hun har dog et trumfkort i ærmet, nemlig gode forbindelser i Folketinget. Det kan blive guld værd.

Næstformanden i Midtjylland, Anders Kühnau, arver butikken efter Bent Hansen og har længe været voksenlærling i hans lokalpolitiske værksted. Han er den yngste af de tre kandidater til at afløse Bent Hansen og er mere elitær end folkelig. Til gengæld har han siddet længe i Regionernes Lønnings- og Takstnævn og forhandlet overenskomst med de praktiserende læger.

Det skaffede ham ikke just mange venner i de kredse, men dog en dyb indsigt i mekanismerne i sundhedssektoren.

Socialdemokratiet stiller med andre ord med tre solide administratortyper, som sikkert er behændige driftsherrer for et system, der tænker ud fra sygehusene. Men kan de levere den politiske plan, som er helt afgørende for regionernes succes, ja, eksistens?

Danske Regioners hjemmeside fejrer i disse uger i stor stil deres eget 10-års jubilæum, med byger af dannebrogsflag drysset ned over udvalgte statistikker over regionernes fortræffeligheder. Og meget er da også opnået — når vi snakker centralisering, effektivisering og flere kunder i butikken.

Men den helt store gevinst mangler: Sammenhængskraften. Det er nøglen til det hele, og her leverer regionerne ikke varen.

Regionerne har i årevis haft deres fokus et helt andet sted. På at centralisere sygehusene og klemme mere effektivitet ud af de sygehusansatte. Man har travet med skyklapper i den plovfure, som regeringer og Folketing har trukket foran dem. Det gælder den store ekstracheck fra regeringen til nye sygehuse, som reelt var et armvrid i retning af en meget hurtigere centralisering og nedlæggelse af små sygehuse. En udvikling, som var uundgåelig og rigtig, men som har taget al fokus i regionerne. Tvangsgaven blev fulgt godt op af Sundhedsstyrelsen, som med fast hånd har styret specialeplanlægningen.

Dertil har vedvarende trusler fra Christiansborg om at nedlægge regionerne sat alvor bag kravet om de evindelige to-procentsstramninger.

Resultatet er et højere og højere nødskrig fra ansatte, som oplever kaos og stress, og fra patienter, som ikke kan se hoved og hale i deres forløb gennem sygehuse og retur til kommuner og/eller almen praksis.

Regionerne har set skriften på væggen og forsøger sig med en broget skare af modsvar under overskrifter som ‘Borgernes sundhedsvæsen’, ‘Patientansvarlig læge’, ‘Ventet og velkommen’ og ‘Patientens team’. For nu blot at bringe et meget lille udpluk.

Det virker som desperat symptombehandling, når man gentagne gange siger, at NU skal patienterne i centrum. Det har de vel for pokker hele tiden skullet være.

Bevares, der findes mange gode eksempler på dygtigt ledede afdelinger og sygehuse rundt omkring. Rigtig mange endda. Men helt overordnet har regionerne ikke taget ansvaret for hele sundhedsvæsenet, altså favnet både sygehuse, almen praksis og den kommunale indsats på området.

Bent Hansen forsøgte ganske vist at fusionere med Kommunernes Landsforening, og det lignede en genistreg og en typisk Hansen, planlagt i al hemmelighed. Det var vist nok et par socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen, som sendte projektet til tælling, og det er jo ironisk, men en bet var det. Både for Hansen og for danskerne.

Ligeledes har regionerne håndteret almen praksis på en hårdhændet og kortsigtet måde, som vil trække kedelige tråde langt ind i næste tiår.

Nu er der et lille regionalt oprør i gang mod 2-procents tyranniet. Kvantitet skal erstattes af værdibaseret ledelse og så videre. Måske gør det lidt indtryk på Christiansborg. Men den store plan mangler. Den, som skaber tilfredse medarbejdere og sikrer, at alle patienter føler sig taget hånd om hele vejen gennem systemet.

Det er noget af en arv for den næste formand. Mon vi får den rette m/k til opgaven?