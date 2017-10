Hundredevis af medicinstuderende viser støtte i Svendborg-sagen

Under overskriften ‘DetKanBliveMig’ har to medicinstuderende på Københavns Universitet taget initiativ til et fællesbillede for at vise støtte til den dømte læge i Svendborg-sagen.

384 medicinstuderende. Så mange har tilkendegivet, at de tirsdag kl. 16.30 vil møde op foran Mærsk-tårnet ved Panum-bygningen i København for at få taget et fællesbillede til støtte for den dømte læge i Svendborg-sagen.

Fællesfotoet er dels et tilsagn om støtte i sagen, der har skabt røre blandt læger på landsplan, og dels et udtryk for bekymring over den sektor, de studerende inden for få år selv bliver en del af. Det forklarer Maiken Reimer, en af de to studerende, der har taget initiativ til fællesbilledet.

»Der har været rigtig meget på facebook med folk, der har postet under detkuhaværetmig-hashtagget,« forklarer Maiken Reimer, medicinstuderende på 10. semester.

Hun henviser til, at hun har oplevet et hav af læger involvere sig i sagen om en yngre læge på Svendborg Sygehus, der er blevet dømt for grov forsømmelse i en fire år gammel sag. Det er primært sket på facebook og twitter ved at bruge det såkaldte hashtag #DetKuHaVæretMig for at vise støtte og gøre opmærksom på den underskriftsindsamling, der kræver sagen prøvet i Højesteret. Det fik Maiken Reimer til at tænke, at de medicinstuderende med fordel kunne tage et fællesbillede og dele på facebook under hashtagget, ligesom en lang række andre læger og afdelinger har gjort.

»Jeg begyndte at tænke, at det var lidt ærgerligt, at der ikke var nogle flere medicinstuderende med inde over, for det er jo vores fremtidige arbejdspladser, det handler om,« siger hun.

Effektiv kampagne

Baggrunden for underskriftindsamlingen og de mange støttetilkendegivelser er en sag fra Svendborg Sygehus. En kvindelig læge bad i 2013 en sygeplejerske om at måle blodsukkeret på en patient med diabetes, som var indlagt pga. mavesmerter. Det blev ikke gjort, og den mundtlige ordre blev ikke journalført eller fulgt op på af lægen. På den baggrund blev den kvindelige læge i august dømt for overtrædelse af autorisationsloven for sundhedspersoner i Østre Landsret.

Men som rigtig mange andre kolleger, peger Maiken Reimer på, at episoden opstod som resultat af et overbelastet system, der presser sundhedspersonalet mere og mere. Og det er vigtigt at sætte fokus, mener Maiken Reimer, der samtidig peger på, at kampagnen på de sociale medier har haft en afgørende betydning for, at hun selv har engageret sig i sagen.

»Jeg tror, det har fået mange flere til at engagere sig, at man har kunnet se folk på facebook vise deres støtte. Jeg havde ikke planer om selv at gøre noget særligt, men så endte jeg alligevel med at tænke, ’ej, det er altså en vigtig sag – den vil jeg gerne være med til at støtte op om’,« siger hun.

Ved denne artikels publicering var der 384 tilmeldte til fællesbilledet foran Mærsk-tårnet på Nørrebro i København. 910 havde på samme tidspunkt vist interesse for eventet.