Af Jakob Schultz

En forfejlet kommunikation og håndtering, som læger og gynækologer bærer et stort medansvar for, er en del af forklaringen på, at antallet af piger, der får HPV-vaccinen, er faldet til et niveau på under 20 pct., mener Charlotte Wilken-Jensen.

»Jeg ærgrer mig over, at vaccinen har lidt et troværdighedsknæk. Jeg tror, at vi fra gynækologernes side nu er klar over, at vi skal stå frem og udtale os om det her. Man så det også med børnevaccinationerne, som var udsat for en helt uberettiget kritik. Nu skal vi have ændret det for HPV-vaccinen,« siger Charlotte Wilken-Jensen, der kan se, at der har manglet kommunikation til borgerne, da vaccinen blev lanceret og siden blev sat i forbindelse med en række kraftige bivirkninger. Bivirkningerne er for længst tilbagevist via studier, men frygten for, at de skyldes vaccinen, hænger ved i befolkningen.

»Vi glemte at forklare, hvor farlig den her sygdom er. Det er en dødelig sygdom, som yngre mennesker helt kan undgå at få. Det her er en kvindesygdom, som er skyld i flere dødsfald, end AIDS er det i Afrika. Det er ikke blevet italesat, fordi vi har haft et velfungerende screeningsprogram i mange år, som betyder, at der ikke er så mange, der dør af sygdommen i Danmark. Men hvis vi ikke havde haft det screeningsprogram, så havde vi ikke haft 300 dødsfald om året, men 3.000,« siger Charlotte Wilken-Jensen, der håber, at HPV-vaccinen hurtigt vil få medgang igen, så størstedelen af de danske piger bliver vaccineret. Screeningsprogrammet er nemlig forbundet med mange ulemper.

»Mange kvinder går og lider under at være i et kontrolforløb med forstadier til livmoderhalskræft. De, der får påvist en abnorm celleprøve, de har jo en dårligere livskvalitet, fordi de skal gå til de her kontroller. Hver gang de skal gå og vente på et svar, så går de igennem et helvede. De kan gå til kontrol i flere år med noget, der ikke udvikler sig til kræft eller ender med et keglesnit. Vi laver 6.000 keglesnit om året i Danmark. Og det antal ville jo forsvinde, hvis vi fik et fuldt fungerende vaccinationsprogram, og alle fik HPV-vaccinen. Det er jo ikke specielt behageligt at få foretaget et keglesnit, og det kan have konsekvenser for senere fødsler,« siger Charlotte Wilken-Jensen og forklarer:

»De unge piger, jeg taler med, der får et abnormt celleskrab, de tror jo nærmest, de er lagt i graven. De er virkelig påvirket af det. Det er belastende, lange forløb. Det er langt de færreste tilfælde, hvor det udvikler sig til noget. Vi har heller ikke taget alt det alvorligt med de piger, der har bivirkninger, som de sætter i forbindelse med HPV-vaccinen. De får jo symptomer, men det har unge kvinder altid fået, men nu kædes det sammen med vaccinen. Vaccinen får skylden, selvom der er lavet store undersøgelser, der viser, at de, der ikke er vaccineret, har samme antal af de her lidelser som piger, der er vaccineret. Det er en katastrofe, og det skal vendes, for vaccinen er en gave til kvinder. Det er banebrydende.«



Charlotte

Wilken-Jensen, 64

Forfatter til kapitlet ‘Kvindesygdomme’ i Praktisk Medicin 2017

2011: Ledende overlæge, gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amager Hvidovre Hospital

2002-2011: Ledende overlæge, gynækologisk-obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus

1997-: Faglig leder af Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik

1993: Speciallæge i gynækologi og obstetrik

1979: Cand.med.

Medlem af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, European Society of Contraception, Fiapac