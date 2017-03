Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundheds- og Ældreministeriet er så bekymret over Region Hovedstadens problemer med at få hospitalernes nye it-system Sundhedsplatformen til at spille sammen med Det Fælles Medicinkort, at det har bedt Region Hovedstaden om at komme med en redegørelse. Det fremgår af et brev, som formanden for FMKs styregruppe har sendt til koncerndirektør Svend Hartling – og […]