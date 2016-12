Der ses en generel fremgang inden for flere indikatorer i årsrapporten for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler, ligesom der er et stort fokus på at sikre kompletheden af nye fremtidige indikatorer fra projekt ‘Sikre Fødsler’.

Hospitalsenheden Vest scorer stabilt højt på alle indikatorer og indtager derfor førstepladsen igen i år, tæt forfulgt af Aarhus.

Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger, er fortsat med at falde på landsplan og ligger nu på 4,2 pct. mod 4,5 pct. i sidste periode, hvorfor man nu sænker standarden fra 6 til 5 pct. Andelen af fødende, der får lavet akut kejsersnit inden for den anbefalede tid, er stigende, og meget akutte kejsersnit reserveres til de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt.

Styregruppen har besluttet at lade indikatoren ’kontinuerlig tilstedeværelse af fagperson under fødslen’ og indikatoren ’hud til hud mellem mor og barn inden for de første to timer efter fødslen’ udgå af indikatorsættet, fordi de opfyldes mange steder og ikke er relevante mere.

Der er fortsat problemer med at indføre den nye indikator for anæstesi ved kejsersnit og andelen af nyfødte med en vægtafvigelse på 22 pct., som er erkendt i graviditeten. Førstnævnte skyldes, at registreringerne skal foregå på tværs af afdelinger, og sidstnævnte, at det er svært at få overført data fra ultralydsscanninger.



Placering Sygehus Score 1 Hospitalsenheden Vest 100 2 Aarhus 98 3 Horsens 97 3 Randers 97 5 Kolding 96 5 Viborg 96 7 Holbæk 95 8 Herlev 94 8 Rigshospitalet 94 8 Aabenraa 94 11 Nordsjællands Hospital 93 11 Roskilde 93 11 Esbjerg 93 11 Thisted 93 15 Odense 92 15 Svendborg 92 17 Aalborg 91 18 Hvidovre 90 18 Nykøbing F. 90 18 Næstved 90 21 Hjørring 88 - Bornholm* -

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Årsrapport 2015’ omregnet til indekstal og vægtet.