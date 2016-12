»Vi oplever, at der er flere af de læger, vi har haft igennem hoveduddannelse, der bliver snuppet for næsen os. Vi håber, at vi med dette forslag kan beholde flere af de læger, vi selv uddanner,« siger Per Busk, direktør for Sydvestjysk Sygehus. – Foto: Rune Borre-Jensen.

Regionernes beslutning om ikke at øge antallet af speciallæger på de store universitetshospitaler bliver modtaget forskelligt på to sygehuse, der står til henholdsvis at vinde og tabe på forslaget.

Antallet af speciallæger på de store universitetshospitaler skal fastfryses fra januar 2017 til januar 2019. Det skal gøre det nemmere at rekruttere speciallæger til hospitalerne uden for de store byer.

Det besluttede bestyrelsen i Danske Regioner på et møde forleden og i et interview med Dagens Medicin gav formand Bent Hansen (S) efterfølgende udtryk for, at han ikke forventer begejstring fra de berørte hospitaler, Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup Hospital, Herlev/Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital (undtaget P.P. Ørumsgade) og Odense Universitetshospital både i Odense og Svendborg.

Hospitalsdirektør på Rigshospitalet Per Christiansen er da heller ikke tilhænger af forslaget om at lægge loft over antallet af speciallæger på bl.a. Rigshospitalet.

»Det er lidt af en udfordring, når vi har til opgave at behandle patienter fra hele Danmark – fra Harboør til Nørrebro. Der er behandlinger og opgaver, som kun bliver foretaget på Rigshospitalet, og der kan vi blive udfordret, hvis man fastfryser antallet af speciallægerne. Vi er nødt til løbende at tilpasse vores kapacitet på de områder, og det kan betyde, at vi så bliver vi nødt til at skrue ned på andre afdelinger, der ikke har samme specialiserede niveau,« siger Per Christiansen.

Derfor mener Per Christiansen, at der bør være en række undtagelser af fastfrysningen på forskellige specialer. Det gælder bl.a. specialer som neurokirurgi, hjertekirurgi og læbe-ganespalte kirurgi. For den slags specialer er der slet ikke på hospitalerne i udkantsdanmark.

Derudover ser Per Christiansen et problem i forhold til professorater.

»Vi har en række stillinger af overlæger, der er knyttet til et professorat. Vil man udvide antallet af professorer, udvider man ofte også antallet af overlægestillinger. Det giver jo ikke mening med en fastfrysning der,« siger han.

Kan hjælpe på rekrutteringen i udkanten

Sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus, Per Busk, ser positivt på Regionens ønske om fastfrysning af speciallæger på de store store universitetshospitaler.

»Danmark er ikke et land, hvor der er den store mangel på speciallæger, men der en fordelingsproblematik af dem. De forskellige sygehuse har meget forskellige muligheder for rekruttering. De store byer har let ved at rekruttere, og det skaber en stor skævhed i hvor mange speciallæger, der er til at løse opgaverne på hospitalerne,« siger han og uddyber:

»Folk i Esbjerg-området skal til stadighed sikres høj kvalitet i deres behandling, de betaler lige så meget skat, og derfor er det rimeligt, at de også får deres del af speciallægeressourcerne.«

Per Busk mener, at det er fornuftigt, at man på tværs af regionerne nu får snakket sammen om, hvad behovet for speciallæger er de forskellige steder. Derfor synes han, at det er en god idé at prøve denne løsning af.

»Der er ikke nogen, der tvinger nogen til at rejse. Men hvis de ikke ansætter flere speciallæger i de store byer, bliver der flere til os andre. Vi oplever, at der er flere af de læger, vi har haft igennem hoveduddannelse, der bliver snuppet for næsen os. Vi håber, at vi med dette forslag kan beholde flere af de læger, vi selv uddanner,« siger han.

Hos både Yngre Læger og FAS bliver regionernes beslutning mødt med hovedrysten.

»Mon ikke hospitalerne finder deres egne veje i det her? – jeg har svært ved at forestille mig, at de største kræfthospitaler i dette land kan holde deres speciallægenormering status quo bare på dette område de næste par år. Og hvilke andre afdelinger skal så ”levere” ledige speciallægestillinger, så nulsumsspillet går op? Det bliver interessant at følge – men nytænkende, det er det ikke,« siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, i en udtalelse.