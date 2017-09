Med budgetforliget for 2018 har Region Nordjylland lagt op til at droppe produktivitetskravet. I stedet indfører de en ny styringsmodel,

Region Nordjylland viderefører ikke produktivitetskravet til regionens hospitaler i 2018. Og samtidig ophæver regionen kravet om to pct. aktivitetsstigning for næste år. Det fremgår af regionens budgetforlig (pdf), som tirsdag blev indgået af et bredt flertal i Regionsrådet. »Vi havde gerne set, at staten havde fjernet produktivitetskravet på to pct. allerede i 2018. Region Nordjylland […]