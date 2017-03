Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Frederiksberg Kommune og hospital har indledt et tæt samarbejde omkring kommunens tilbud om døgnrehabilitering. Aftalen har blandt andet åbnet op for, at kommunen har kunne samle sin døgnrehabilitering – der tidligere var delt på to adresser – i ledige lokaler på Frederiksberg Hospital, hvor hospitalet er med til at sikre, at de rette lægefaglige kompetencer […]