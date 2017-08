Isabelle C. Van Gelder bliver i september udnævnt til adjungeret professor ved Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den 12. september 2017 udnævnes Isabelle C. Van Gelder til adjungeret professor ved Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. Syddansk Universitet har udnævnt Isabelle C. Van Gelder, MD, ph.d. til adjungeret professor indenfor arytmi. Samarbejdet med Hjertemedicinsk Afdeling B ved Odense Universitetshospital vil i første omgang fokusere på at […]