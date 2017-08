Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter indlagt med blodforgiftning eller lungebetændelse har inden for det første år seks gange så stor risiko for at få hjerte-kar-sygdom end normalt. Det viser ny forskning fra European Society of Cardiology, skriver Hjerteforeningen. Studiet, der er offentliggjort i European Journal of Preventive Cardiology, inkluderede 236.739 mænd født mellem 1952 and 1956, som undergik omfattende fysiske […]