MADRID (Dagens Medicin) – Måling af BMI er i sig selv et upræcist mål for, om en person har øget risiko for at udvikle reumatoid artrit. Derimod er en kropsfedtprocent over 30 direkte forbundet med en øget risiko for, at kvinder udvikler reumatoid artrit. Det viser resultater fra en stor dansk befolkningsundersøgelse, som Asta Linauskas […]