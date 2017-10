Sagen om de tre teen­agedrenge, der døde af meningitissygdom, må være et wake-up call for tre hospitaler og Region Hovedstaden, som ikke engang udførte en regulær kerneårsagsanalyse. Efterforløbet var også kritisabelt præget af manglende selverkendelse hos de involverede parter i sundhedsvæsenet.

DR-dokumentar bragte i foråret 2017 to udsendelser om hændelsesforløbet, hvor tre teenagedrenge døde af meningitissygdom på hhv. Hillerød, Herlev og Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden. Uvildige eksperter vurderede samstemmende og entydigt, at dødsårsagen i alle tre tilfælde var, at der gik for lang tid, inden lægerne stillede diagnosen og iværksatte behandlingen, på grund af fejlagtig […]