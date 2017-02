Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har fordobler antallet af konsultationsrum for at skabe bedre forhold for patientsamtaler.

En undersøgelse blandt 744 kræftpatienter foretaget af Kræftens Bekæmpelse viser, at diskretion og menneskelige hensyn bliver glemt i behandlingsforløbet på sygehuset. Hver fjerde svarer således, at de har oplevet deres grænser for blufærdighed og privatliv overtrådt i forbindelse med behandling på et sygehus, og patienterne beskriver f.eks. situationer, hvor alvorlige beskeder om diagnose, spredning af kræft eller uhelbredelig […]