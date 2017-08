Habilitetsregler har sat Medicinrådets vurdering af kræftlægemidler i stå

Fire udvalg under Medicinrådet står uden formænd, og det bremser arbejdet med at behandle ansøgninger på nye lægemidler til behandling af lunge- og brystkræft. ‘Forudsigelig udvikling’, mener formanden for de Lægevidenskabelige Selskaber.

Fagudvalgene vedrørende lungekræft og brystkræft under Medicinrådet kan ikke behandle ansøgninger på nye lægemidler. Årsagen er, at der endnu ikke er godkendt formænd til disse udvalg, fremgår det af den offentliggjorte dagsorden for Medicinrådets (pdf) møde, der fandt sted i sidste uge. I alt fire fagudvalg under Medicinrådet har aktuelt ikke fået besat formandsposterne. Det […]