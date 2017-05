Habilitetsproblemer i Medicinrådet kan forsinke medicingodkendelse

Medlemmer af et større antal hvilende fagudvalg får først vurderet deres habilitet, når konkrete sager skal vurderes. Hvis det udløser et behov for at finde nye formænd og udvalgsmedlemmer, kan det forsinke ansøgninger om vurderinger af lægemidler.