Når De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) sætter sig ved forhandlingsbordet fredag, håber Anders Kühnau, formand for RLTN, at de vil lande en overenskomstaftale.

»Det er stadigvæk mit håb, at vi kan blive færdige, for vi har jo allerede haft en række møder – og nu har vi lagt et ekstra møde ind, så det er mit håb, at vi får landet en aftale,« siger han.

Som bekendt var den planlagte deadline for en aftale den 1. marts, men parterne havde brug for mere tid og aftalte derfor at strække tidsplanen. Men nu hvor der ikke foreløbig er fastlagt flere møder, forudser Anders Kühnau, at alle overenskomstens store emner vil blive drøftet fredag med målet om at nå frem til en fælles løsning.

»Jeg synes, at der indtil nu har været fremdrift i forhandlingerne. Det skal vi holde fast i og forsøge at lukke nogle af de punkter, vi har brugt noget tid på at drøfte«

– Anders Kühnau

»Nogle af de store emner er kvalitetsområdet, og hvordan vi vil arbejde med det i fremtiden. Lægedækning har vi også brugt tid på i de her forhandlinger, og det tror jeg også, vi gør på fredag. Og honorarmodellen og hele spørgsmålet om økonomi,« siger han og fortsætter:

»Vi skal fortsætte den gode dialog, vi har haft. Jeg synes, at der indtil nu har været fremdrift i forhandlingerne. Det skal vi holde fast i og forsøge at lukke nogle af de punkter, vi har brugt noget tid på at drøfte. Det er det, der skal til for at lande en aftale,« siger han.

Inddrager bagland

Også PLO’s formand Christian Freitag synes, at forhandlingerne udvikler sig i fornuftigt tempo.

»De skrider frem, men vi gaber jo over mange og store emner,« siger han og peger på kvalitetsområdet og honorering som de to vigtigste områder, parterne er enige om at strukturere anderledes.

Netop fordi der er så store emner på bordet, vil han ikke give noget bud på om fredagens møde bliver det sidste i række.

»Man har tidligere arbejdet med meget stramme tidsfrister, men der tror jeg nok, vi er lidt mere ydmyge, netop fordi vi har så store emner oppe til overvejelse,« lyder det fra PLO-formanden.

Han forklarer, at processen omkring forhandlingerne også er præget af en høj grad af involvering af baglandet for at sikre, at alle forhold bliver taget i betragtning.

»I PLO lægger vi et meget stort arbejde i at forsøge at vende nogle af de problemstillinger, vi arbejder med, sammen med repræsentantskab. Vi arbejder med nogle områder, som kan ende med at blive lavet grundlæggende om, og det er godt, at høre andres mening undervejs. Forhandlingsudvalget og sekretariatet bruger en del tid på at tage rundt i landet og få talt med repræsentantskabet om de mange mulige ændringer, men også få DSAM’s faglige kommentarer til nogle af forandringsforslagene,« siger han.