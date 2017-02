Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi glæder sig over, at Lægemiddelstyrelsen har registreret og godkendt Angusta (misoprostol) til igangsættelse af fødsler i Danmark. Det skriver selskabet på sin hjemmeside og formanden for selskabet, Thomas Larsen, ledende overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital uddyber: »Det har været et off-label præparat, som vi har stor tiltro […]