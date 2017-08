En ny model med ægte blodpropper i grise skal bruges til at teste medicinske og mekaniske metoder til at behandling af blodpropper i lungerne i studie, som Jacob Schultz har fremlagt på ESC-kongressen.

Grisemodel tester for blodpropper i lungerne

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

BARCELONA (Dagens Medicin) – Det er for første gang muligt at teste både medicinske og mekaniske behandlinger for blodpropper i lungerne i en grisemodel med store centrale blodpropper, der er lavet med grisens eget blod. Modellen har ph.d.-studerende på hjertemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetssygehus, Jacob Schultz, tirsdag præsenteret på årets største hjerte-kar-kongres, ESC i Barcelona. […]