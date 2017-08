Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet har løst et stort medicinsk problem i forhold til at kunne transplantere griseorganer ind i mennesker. Mere præcist har de slukket for nogle virusgener i grisenes DNA, som ellers har sat en stopper for eksempelvis at kunne erstatte et menneskehjerte med et grisehjerte. Det skriver Aarhus Universitet på deres hjemmeside. […]