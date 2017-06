Graviditet øger ikke risiko for brystkræft

Kvinder, som bliver gravide efter behandling for brystkræft, har ikke højere risiko for at få tilbagefald, viser ny forskning.

Nyt studie kan give ro til de kvinder, som, efter at have overlevet brystkræft, overvejer at blive gravide. Det nye studie viser nemlig, at kvinder, som bliver gravide efter endt behandling for deres brystkræft, ikke har højere risiko for, at deres sygdom vender tilbage i forhold til kvinder, som ikke bliver gravide.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige konference for American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago.

»Vores fund bekræfter, at der ikke er nogen grund til ikke at blive gravid efter brystkræft – selv for kvinder, der har haft østrogenreceptor-positive tumorer,« fortæller kræftlæge Matteo Lambertini fra Institut Jules Bordet i Bruxelles, Belgien, i en pressemeddelelse.

Matteo Lambertini siger dog også, at de enkelte patienter i samråd med deres læger skal tage stilling til risikoen for tilbagefald, især blandt kvinder, som skal gennem hormonbehandling for at blive gravide.

Største studie af sin slags

Det nye studie er med 1.207 brystkræftramte kvinder det til dato største af sin slags til at undersøge risikoen for tilbagefald til kræftsygdom i forbindelse med graviditet. Det er også det eneste til at kigge på risikoen blandt kvinder, som har haft østrogenreceptor-positive tumorer.

Læger og kvindelige brystkræftpatienter har længe været bekymrede for, om graviditet kunne øge risikoen for tilbagefald til sygdommen. For kvinder med østrogenreceptor-positive tumorer har bekymringen været ekstra stor, da denne specifikke form for brystkræft næres af kroppens niveauer af østrogen, som stiger under graviditet.

Det ser dog ikke ud til, at brystkræftramte kvinder af nogen slags skal være bekymrede for at sætte børn i verden.

»Disse data forsikrer kvinder, der har overlevet brystkræft, om, at det at få en baby efter brystkræft ikke øger deres risiko for, at kræften kommer tilbage. For mange unge kvinder rundt om i verden, som gerne vil stifte eller få mere familie, er det meget beroligende nyt,« siger kræftlæge Erica L. Mayer fra Harvard Cancer Center ved Harvard Medical School.

Erica L. Mayer har ikke deltaget i det nye studie, men kommenterer på det som ASCO-ekspert.

Kræftoverlevere med børn lever længere

Det nye studie inkluderede 1.207 brystkræftpatienter under 50 år. 57 pct. havde østrogenreceptor-positive tumorer, mens 40 pct. havde enten store tumorer, eller kræften havde spredt sig til lymfeknuderne. Ud af kvinderne blev 333 gravide efter deres kræftbehandlingsforløb, mens 874 ikke blev. Gennemsnitligt blev kvinderne gravide 2,4 år efter kræftdiagnosen.

Forskerne fulgte op på kvinderne 10 år efter deres kræftdiagnose. Her fandt de, at der ikke var nogen forskel på tilbagefald til kræftsygdommen mellem kvinder, som var blevet gravide, og kvinder, som ikke var blevet gravide. De fandt heller ingen forskel i tilbagefald for gravide kvinder, som havde haft østrogenreceptor-positive tumorer.

Forskerne fandt heller ingen forskel på generel overlevelse blandt kvinder, som havde haft østrogenreceptor-positive tumorer og var blevet gravide, og kvinder, der havde haft østrogenreceptor-positive tumorer, men ikke var blevet gravide.

Dog fandt forskerne en forskel i generel overlevelse blandt kvinder, som havde haft østrogenreceptor-negative tumorer. Har var risikoen for at være død 42 pct. lavere for kvinder, som havde fået et barn.

»Det er muligt, at graviditet kan være en beskyttende faktor for patienter med østrogenreceptorer-negativ brystkræft, men det er vi nødt til at kigge nærmere på,« siger Matteo Lambertini, der spekulerer i, at årsagen kan være enten hormonel eller skyldes faktorer i immunforsvaret, som bliver påvirket under graviditet.