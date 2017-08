200 deltagere til årets ESC-kongres er blevet tildelt altså økonomisk støtte i form at et grant for at kunne deltage i kongressen i Barcelona. En af dem er hoveduddannelseslæge i kardiologi på Hvidovre Hospital, Kirstine Lærum Sibilitz, der ser frem til deltagelse i verdens største hjerte-kar-kongres.

»Helt overordnet deltager jeg i år, fordi jeg har fået et ESC-grant, hvilket indebærer krav om fuld deltagelse alle dage under kongressen. Men når det så er sagt, så prioriterer jeg deltagelse i denne kongres højt og skulle formentlig have været med alligevel,« forklarer hun.

På kongressen har hun planer om at se flere kollegers præsentationer, både mundtlige præsentationer og posters, og hun har også selv en poster, hun skal præsentere. Hendes eget oplæg skal belyse, om hjerterehabilitering til hjerteklapopererede patienter har effekt på fysisk kapacitet og mentalt helbred ved langtidsopfølgning. Udgangspunktet for undersøgelsen er, at hjerterehabilitering aktuelt bliver tilbudt til alle klapopererede, selvom evidensen er sparsom for denne patientgruppe, særligt på den lange bane.

»Hjerterehabilitering er en omfattende intervention, som kan være krævende for patienten og samfundsøkonomisk omkostningstung, og det er derfor vigtigt, at kun de rigtige patienter udvælges. Videre studier skal belyse effekten på død og genindlæggelser, og skabe viden om hvordan opfølgningen af klapopererede organiseres,« siger hun.

Udover sin egen præsentation har Kirstine Lærum Sibilitz flere andre faglige møder planlagt i løbet af kongresdagene.

»Jeg skal deltage i flere faglige aktiviteter, dels general assembly i EACP samt et møde i den undergruppe, der arbejder med hjerteklapsygdom i ESC,« siger hun og fortsætter:

»Endelig skal jeg deltage i et afsluttende møde for fire store randomiserede forsøg, jeg har været med til at udføre på hjerteafdelingen på Rigshospitalet i forbindelse med mit ph.d.-studie. Det bliver afholdt som et uformelt møde for at takke alle deltagende parter,« siger hun.