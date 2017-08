Kan vi droppe det ensidige perspektiv på sondringen mellem akut og planlagt? Fra et behandlingsperspektiv er det langt mere interessant, om vi har at gøre med en kendt eller en ukendt patient.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En meget stor del af de patienter, som vi kommer i kontakt med på Bornholms hospital, er allerede kendte i sundhedsvæsenet. Det betyder, at vi har et uudnyttet lager af viden om dem. Og hvad enten de kommer ind akut eller planlagt, så er den viden guld værd for patientens videre forløb. Især for patienterne, […]