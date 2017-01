»Et godt ­opslagsværk skal kun være en armslængde væk«

Af Jakob Schultz

Hvilken rolle spiller den praktiserende læge for hjertepakkeforløbet? Dette og mange, mange spørgsmål gives der kvalificerede bud på i årets udgave af Praktisk Medicin, de praktiserende lægers opslagsværk, som nu er på gaden i en opdateret udgave.

Viden er som bekendt vejen frem. Og viden udvikler sig konstant, i takt med at der forskes og arbejdes i praksis med sygdomme, nye problemstillinger og udfordringer, men også opdagelser, der baner vejen frem for nye, effektive behandlingsmetoder inden for alle områder.

Som praktiserende læge møder man patienterne som de første, og erfaring er ofte den vigtigste faktor i disse situationer, men i Praktisk Medicin er der mulighed for at opdatere sig og søge vejledning inden for udviklingen på forskellige sygdomsområder.

Jens Georg Hansen, tidligere praktiserende læge i Aalborg og klinisk lektor, er redaktør på Praktisk Medicin. En opgave, han har løst siden 2012. Han har arbejdet med 2017-udgaven efter de samme principper som tidligere og finder frem til forfatterne, der skal levere kapitlerne.

»Forfatterne til den forrige udgave bliver altid kontaktet. Nogle har sagt, at de ikke har tid længere, mens nogle angiver andre årsager. Nye forfattere finder jeg blandt mine forskellige kontakter fra mit forskningsarbejde, som tidligere medlem af DSAM’s bestyrelse, diverse fondsbestyrelser og mange år i almen praksis,« siger Jens Georg Hansen, der oplever, at bogens berettigelse og formål er vigtigt – også i 2017, hvor meget information søges på nettet.

»Den er tænkt som et opslagsværk, der ligger inden for en armslængde hos lægen. Der er et godt indeks, så lægen hurtigt kan finde oplysninger om et emne. Der er også mange links i bogen, så lægen kan få yderligere viden på nettet,« siger Jens Georg Hansen og forklarer, at et af de områder, hvor der er sket væsentlige ændringer, som har betydning for praktiserende læger, er retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen for hurtig udredning af de mest almindelige hjertesygdomme med hjertepakkeforløb og implementering af disse pakkeforløb, der siden er blevet en del af den daglige arbejdsgang på de modtagende afdelinger. Af særlig relevans for almen praksis er hjertepakkeforløbene for stabil angina pectoris og hjertesvigt/hjerteklapsygdom, som ved begrundet mistanke giver mulighed for henvisning til kardiologisk afdeling med garanti for et udrednings- og behandlingsforløb.

»Den praktiserende læges afgørende rolle i det optimale hjertepakkeforløb er, i lighed med tidligere, pointeret i årets Praktisk Medicin, herunder understreges det, at den hurtigste og bedste visitation og dermed patientbehandling har udgangspunkt i ’den gode henvisning’, som begrunder mistanken om hjertesygdom med nøje angivelse af relevante symptomer og relevant risikoprofil, objektive fund og eventuelle relevante undersøgelser,« siger Jens Georg Hansen, der understreger vigtigheden af Praktisk Medicin ude i praksis.

»Bogen er et vigtigt supplement til den viden, som er tilgængelig for de praktiserende læger og andre, især på nettet. Det er også mit indtryk, at det trykte medium stadig har en plads i flowet af information. Altså som et godt opslagsværk, der giver et godt værktøj til at få information om emner, som lægen måske er lidt usikker i.«

Spændende proces

Praktisk Medicin er udkommet og opdateret siden 1968 som en hurtig og overskuelig vejledning fra specialister til generalister. Udgaven findes også online via praktiskmedicin.dk. Den nye udgave er for første gang uden annoncer fra medicinalindustrien.

»Der er ikke nye kapitler i bogen, men indholdet er strammet op med opfordring til forfatteren om at påpege nye områder angående diagnostik og behandling. Enkelte områder har jeg fjernet, fordi jeg ikke finder det så relevant for almen praksis. Hvert kapitel indledes med ‘hvad er nyt siden sidst’ i ultrakort form. En af mine vigtigste opgaver som faglig redaktør er at sikre mig, at indholdet i bogen er opdateret, så vidt muligt er evidensbaseret, og at det sprog, som de forskellige forfattere bruger, er holdt på et niveau, så udenforstående læsere, som for eksempel praktiserende læger, kan forstå det,« siger Jens Georg Hansen, der synes, det er en interessant opgave at redigere teksterne fra de mange eksperter.

»Det er en spændende proces at være med i. At sørge for, at specialistens til tider indforståede viden og forudsætninger omsættes til noget brugbart for andre interessegrupper, altså at jeg må kigge nøje på anvendelse af forkortelser og sprogbrug,« siger han. ■