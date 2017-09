Nabolag, der er designet til at få folk til at gå, kan muligvis reducere risikoen for prædiabetes blandt indvandrerfamilier, viser nyt studie.

Personer med prædiabetes, hvor kontrollen med blodsukkeret er hæmmet, har stor risiko for at udvikle type 2-diabetes. Gennemsnitligt 5-10 pct. af personer med prædiabetes udvikler type 2-diabetes om året. Tidligere byplanlægningsstudier har vist, at indvandrere, der lever i områder, som ikke promoverer gåture, har højere risiko for at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med personer, der […]