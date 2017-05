Center for Diabetesforskning og Steno Diabetes Center er gået sammen om et ph.d.-projekt, der skal afprøve et helt nyt behandlingsregime til patienter med type 1-diabetes. Regimet går ud på at mindske udsving i blodsukkerret efter måltider med GLP1-analogen Byetta.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Korttidsvirkende GLP1-analoger er efter alt at dømme ikke kun et effektivt lægemiddel mod type 2-diabetes. En række mindre studier indikerer, at hormonet også kan være gavnligt for de patienter med type 1-diabetes, der trods insulininjektioner med pen op til et måltid ofte bliver ramt af store udsving i blodsukkeret. For at undersøge, om GLP1 virkelig […]