Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

LISSABON (Dagens Medicin) – GLP-1 kan hjælpe med at regulere den glukagon, der bliver produceret i tarmen. Det fremgår af et nyt studie, som phd.-stipendiat Caroline Trunk-Black Juel fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital har fremlagt på årets EASD-kongres, der for tiden løber af stablen i Lissabon. »Vi har vist, at GLP-1 hæmmer glukagon-produktionen […]