»Det giver så god mening at have praksis på Københavns Vestegn«

Fra Rungsted til Københavns Vestegn. Praktiserende læge Christian Wegener Jørgensen har arbejdet med patienter fra alle lag af samfundet. Ved årsskiftet blev han medejer af en praksis i Brøndbyvester, og det huer ham rigtig godt. Det er jo her, patienterne for alvor har brug for mig, siger han.