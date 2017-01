AUH-direktørs fratrædelse chokerer internt

Efter gensidig aftale med Region Midtjylland forlader direktør for Aarhus Universitetshospital, Gert Sørensen, sin stilling med øjeblikkelig virkning. Regionen vil have ‘en ny profil’.

Hospitalsdirektør Gert Sørensen forlader Aarhus Universitetshospital med øjeblikkelig virkning.

Ifølge pressemeddelelse fra Region Midtjylland sker bruddet efter gensidig aftale og bunder i, at regionsledelsen ønsker en anden profil til den fremadrettede ledelse af hospitalet, der ni år i træk af kåret til Danmarks Bedste Hospital af Dagens Medicin – senest i december 2016.

Både Gert Sørensen og lægefaglig direktør, Claus Thomsen, har meddelt Dagens Medicin, at de ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Ifølge flere på Aarhus Universitetshospital, som Dagens Medicin har talt med, kommer Gert Sørensens øjeblikkelige fratrædelse som en meget stor overraskelse.

»Jeg er noget rystet. Der er ingen af os, der forstår det. Han har været meget afholdt, og han har haft så meget opbakning internt på AUH. Folk vil give den halve arm for at følge ham. Det er mystisk, hvad der foregår. Jeg har haft et megagodt samarbejde med ham. Han har altid været den, man kunne stole på. Og han lover ikke mere, end han kan holde. Han er imødekommende,« siger institutleder på Institut for Klinisk Medicin, Kristjar Skajaa.

Også forhenværende lægelige chef på Aarhus Universitetshospital, Anne Thomassen, er chokeret over beskeden:

»Han er det mest ordentlige menneske, jeg er stødt på. Det oplever man ved, at han er lyttende, respektfuld og hjælpende. Han gør, hvad han kan for at leve op til sine lederes forventninger. Og han gør, hvad han kan for at sikre medarbejderne de bedst mulige arbejdsvilkår. Og patienterne er altid i front. Jeg fatter det ikke,« siger Anne Thomassen og fortsætter:

»Han har været den mest vellidte hospitalsdirektør indadtil og samtidig den direktør, der har måttet gennemføre de mest barske besparelser,« siger Anne Thomassen.

Tillidsrepræsentant i Overlægeforeningen og overlæge på Neuroanæstesiologisk afsnit, Aarhus Universitetshospital, Niels Juul, beretter om et overrasket personale.

»Vi har ikke fået nogen information om det, og det er kommet meget bag på mig og os alle. Det bliver interessant at se, hvilken anden profil man søger i stillings-opslaget,« siger han.

Overfor Jyllands-Posten ønsker regionsdirektør Jacob Steengaard Madsen ikke at uddybe, hvilken profil regionen ønsker til sygehuset.

»Det kan man se, når stillingsopslaget foreligger,« siger han.

Indtil den nye direktør bliver ansat, vil nuværende koncerndirektør, Ole Thomsen, udtræde af direktionen og midlertidigt fungere som hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital.

Ole Thomsen bliver formand for det bedømmelsesudvalg, som skal ansætte den nye hospitalsdirektør, og han søger dermed ikke selv stillingen. Men stillingen vil blive slået op, oplyser regionen, som forventer, at en ny direktør vil være ansat 1. april eller 1. maj 2017.

Gert Sørensen kom til Aarhus Sygehus i januar 2011 fra en tilsvarende direktørstilling på nabosygehuset i Randers, og allerede i februar 2011 meldte regionen ud, at Gert Sørensen var manden til at lede det kommende Aarhus Universitetshospital, når matriklerne i Aarhus og Skejby fusionerede 1. april samme år.