Aarhus falder ned til fjerdepladsen, mens Bispebjerg nu kan kalde sig bedst til geriatrisk behandling. Ellers ligner udviklingen i årsrapporten for 2015 fra Den Landsdækkende Database for Geriatri den, der er set de senere år, men generelt er der stadig plads til forbedring, bl.a. på BMI-måling, der på landsplan er under standarden på 90 pct.

Der ses fortsat en tendens til kortere indlæggelser – i 2015 varierer de fra tre dage på en enkelt afdeling til 10 på andre. Der er også stadig udfordringer omkring kodepraksis landet over, som særligt viser sig i forhold til genoptræningsplaner.

Styregruppen præciserer, at der altid skal kodes for genoptræningsplan, når der er foretaget en vurdering af, om patienten har et genoptræningsbehov. Man arbejder endvidere på at få en kommunal indikator for første træning i et genoptræningsforløb.

I 2015 har man for første gang testet en indikator for synke-, spise- og drikkevurdering, som længe har været efterspurgt. Styregruppen efterlyser navneforslag.



Placering Sygehus Score 1 Bispebjerg 100 2 Herlev 99 3 Køge 96 4 Aarhus 94 5 Gentofte 93 5 Horsens 93 7 Glostrup 92 7 Nykøbing F. 92 9 Hjørring 87 10 Slagelse 86 11 Amager 85 11 Frederiksberg 85 11 Næstved 85 14 Sygehus Sønderjylland 84 15 Svendborg 83 16 Holbæk 82 17 Odense 80 18 Kolding 70 19 Aalborg 69 20 Hospitalsenheden Vest 65 - Randers *** -