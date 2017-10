Genvalgt formand vil styrke sammenholdet i DSAM

Læge Anders Beich fra Region Hovedstaden er genvalgt som formand for DSAM. Den største udfordring i den kommende formandsperiode bliver at samle kræfterne og prioritere ressourcerne i det videnskabelige selskab, mener han.

Samarbejdskulturen internt i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har ikke altid været tilstrækkelig stærk. Sådan lyder det fra den nyligt genvalgte formand for DSAM, Anders Beich. Den vigtigste lektie, han har lært i de første år som formand, er, at der er behov for at styrke sammenholdet internt i selskabet. »Hvis det virkelig skal […]