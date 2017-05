Gentofte og Herlev Hospital: Akutlæger bliver et forsinkende led

Vicedirektør for Herlev og Gentofte Hospital, Steen Werner Hansen, advarer mod at indføre et akutmedicinsk speciale, som efter hans vurdering og erfaring først og fremmest vil forsinke udredelsen og behandlingen af patienten.

Ikke alle hospitalsledelser er lige begejstrede for regionsformand Bent Hansens seneste udmelding om, regionerne nu står sammen om at ønske et akutmedicinsk speciale. Blandt kritikerne er Steen Werner Hansen, der som kontaktdirektør for akutmodtagelsen og lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital har været med til at optimere en hel akutafdeling. Her droppede man en […]