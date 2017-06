Ny forskning viser, at det kan betale sig at genomsekventere kræfttumorer og basere behandlingen af patienterne på baggrund af resultatet. Dog får ikke alle patienter gav af det, siger forsker.

Selvom flere og flere patienter med fremskreden cancer får foretaget genomsekventering af deres tumorer, er praksissen endnu ikke standard. Nu viser ny forskning, at den måske burde være det. I hvert fald viser et fransk studie, at det kan betale sig at gøre genomsekventering af tumorer til standard, selvom det på nuværende tidspunkt kun vil gavne en lille gruppe patienter. Genomsekventering af tumorer gør det nemlig muligt at målrette kræftbehandling til de genetiske ændringer i den enkelte tumor.

I deres studie finder de franske forskerne, at 52 procent af 2.676 undersøgte patienterne har genetiske ændringer i deres tumorer, som lægerne kan agere på og potentiel ramme med målrettede terapier. Omkring 30 procent af patienterne fik på baggrund af genomsekventeringen af deres tumorer anbefalet en ændring i deres behandling, og af dem modtog cirka en fjerdedel enten en anden eller en eksperimentel behandling. Overlevelsen blandt patienter, som fik ændret deres behandling, var højere end blandt patienter, som forblev på standardbehandlingen.

»Dette studie bekræfter, at omfattende genomsekventering kan blive udført rutinemæssigt for at udvælge patienter til målrettet cancerterapi. Teknologien er allerede til stede og kræver kun en lille smule DNA. Teoretisk kunne vi på denne måde teste alle kræftpatienter i hele Frankrig,« fortæller kræftlæge og ph.d. Olivier Tredan, der leder Department of Medical Oncology ved Centre Léon Bérard i Lyon, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige cancerkonference for American Society of Clinical Oncology, der i disse dage bliver afholdt i Chicago.

Eksperter vurderer den enkelte patient på baggrund af genomsekventering

ProfiLER er navnet på det franske forskningsprojekt, hvor forskere prøver at etablere standarder for at bruge genomsekventering af tumorer til at lægge strategier til behandling af fremskreden kræft. I ProfiLER bliver DNA fra tumorer analyseret ved hjælp af sekventering af 69 kræftrelaterede gener og sammenligning på helgenom-niveau. Begge teknikker benyttes af forskere overalt i verden.

Et panel af eksperter mødes en gang om ugen for at gennemgå resultaterne af genomsekventeringerne og laver på den baggrund anbefalinger for mere målrettede molekylære terapier.

»Vi anbefaler at bruge målrettede molekylære terapier til patienter, der har mutationer i signalveje, som vi kan ramme med enten kommercielle former for medicin eller nogle, der er i tidlige kliniske forsøg,« siger Olivier Tredan.

Øger chancer for at overleve

Indtil videre har 2.676 patienter været med i studiet, og forskerne har analyseret 1.944 tumorer fra alle mulige former for cancer. Forskerne fandt i 1.004 tilfælde mutationer, som de kunne angribe ved at ændre på behandlingen. 609 patienter havde én mutation i deres tumorer, mens 394 havde flere. Den mest almindelige mutation, som gav ophav til en ændret behandlingsanbefaling, var en ændring i PI3K/mTOR-signalvejen.

Forskerne anbefalede målrettet molekylær behandling til 676 patienter. Deres anbefalinger var baseret på, om der fandtes nogle former for medicin, som målrettet kunne ramme enten mutationen eller det protein, som mutationen lavede. Af de 676 anbefalinger modtog 143 den anbefalede behandlingsændring, hvoraf de fleste var via kliniske forsøg med ny medicin.

Forskerne sammenlignede udfaldet for patienter, som fik ændret behandlingen, med patienterne, som af forskellige årsager ikke fik ændret behandlingen. Her fandt de, at 34,8 procent af patienterne på den ændrede behandling var i live efter 5 år sammenlignet med 28,1 procent for gruppen af patienter, der havde fortsat deres oprindelige behandling.

»Dette studie bekræfter brugen af genomsekventering i kliniske sammenhænge, og det viser, at det meget vel kan være med til at bestemme behandlinger til patienter med fremskreden cancer. Studiets data er specielt interessante i forbindelse med de seneste godkendelser af immunterapi til patienter, som har ustabilitet i genomet, siger kræftlæge Sumanta Kumar Pal fra City of Hope.

Sumanta Kumar Pal har ikke deltaget i det nye studie, men kommenterer på det som ASCO-ekspert.