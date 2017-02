Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En amerikansk forskergruppe har opdaget, at patienter hvis kræfttumorer har de genetiske mutationer JAK1 eller JAK2 vil have begrænset eller ingen gavn af behandling med immunterapimidlet Keytruda (pembrolizumab). Genmutationerne hindrer tumorerne fra at genkende eller modtage signaler fra T-celler om at stoppe væksten. Selv om forskningen på dette område endnu er i tidligt stadie, har […]