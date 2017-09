Type 1-diabetes er forårsaget af en autoimmun reaktion i kroppen, hvor immunforsvaret angriber kroppens insulinproducerende celler i bugspytkirtlen. Personerne med lidelsen bliver efterfølgende afhængige af insulin resten af livet.

Lidelsen rammer typisk børn og unge, men den kan også ramme personer over 30 år. Den britiske premierminister, Theresa May, er et eksempel på en person, der udviklede type 1-diabetes sent i livet. Hun var 56 år, da hun fik diagnosen. Ofte bliver en sen diagnose af type 1-diabetes dog forvekslet med type 2-diabetes.

Specifikke grupper af gener, der er koblet til reguleringen af immunforsvaret, er kendt for at være involveret i risikoen for at udvikle type 1-diabetes. De mest betydningsfulde er i den sammenhæng de genetiske varianter DR3 og DR4 fra en gruppe gener, kaldet HLA-komplekset. Den største risiko for udvikling af type 1-diabetes sker i patienter, der har en DR3/DR3-, DR4/DR4- eller en DR3/DR4-genotype.

Studeret diabetes blandt 120.000 personer

I et nye studie, anført af læge Nick Thomas fra University of Exeter, ville forskere undersøge, om den forøgede risiko for type 1-diabetes, som man kan se i børn og unge med DR3 og DR4 genotyper, også er til stede i voksenlivet.

Forskerholdet analyserede udviklingen af type 1-diabetes blandt 120.000 personer fra UK Biobank. Personerne blev fulgt fra de blev født til de blev 60 år gamle. Personerne blev udvalgt ud fra, om de havde høj risiko for at udvikle type 1-diabetes på grund af deres HLA-profil.

Forskerne fandt, at selvom HLA-gruppen med den højeste risiko for at udvikle type 1-diabetes kun udgjorde 6,4 pct. af befolkningen i Storbritannien, bidrog de med 61 pct. af alle tilfælde af sygdommen. Indenfor gruppen var der også store forskelle i både sandsynligheden for at udvikle type 1-diabetes og den gennemsnitlige alder for diagnosen.

Det nye studie er netop blevet præsenteret på den årlige kongres i European Association for the Study of Diabetes, EASD, der i disse dage bliver afholdt i Lissabon.

Genetisk variant øger risiko for type 1

I højrisiko HLA-grupperne DR3/DR3, DR3/DR4 og DR4/DR4 var sandsynligheden for udvikling af type 1-diabetes henholdsvis 1,2 pct., 4,2 pct. og 3,5 pct. Forfatterne fandt, at patienterne gennemsnitligt udviklede sygdommen ved aldrene 17, 28 og 38 år. 71 pct. af tilfældene af type 1-diabetes i gruppen med DR4/DR4-genotypen havde udviklet sygdommen, efter de fyldte 30 år, og gruppen havde også den højeste risiko for at udvikle type 1-diabetes sent i livet.

Forfatterne konkluderer, at selvom alle tre genotyper kraftigt forøger risikoen for type 1-diabetes gennem livet, viser en stor populationsundersøgelse for første gang, at personer med DR4/DR4-genotypen specifikt er disponerede for at udvikle sygdommen på den anden side af de 30 år og også er forbundet med den højeste risiko for at udvikle sygdommen sent i livet.

»Det er klart, at type 1-diabetes efter de 30 år ikke bare er en forsinket version af type 1-diabetes fra før de 30 år. Der skal mere arbejde til for at forstå disse forskelle,« skriver forskerne i deres studie ifølge en pressemeddelelse fra EASD.