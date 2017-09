Gebyrer får ikke patienter til at overholde aftaler på hospitalet

Patienter bliver væk fra aftaler på hospitalerne, selv om de skal betale et gebyr ved udeblivelse. Det viser en ny undersøgelse. Derimod er der andre tiltag, som kan have langt større effekt på udeblivelser.

Gebyrer bliver ofte nævnt som en metode til at nedbringe omfanget af patienter, som udebliver fra undersøgelser eller behandlinger på hospitalerne. Men nu viser en ny undersøgelse (pdf) fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) og Region Midtjyllands forsknings- og udviklingsafdeling Defactum, at en økonomisk opkrævning på 250 kr. ikke har betydning for, om patienten dukker op eller ej.

Undersøgelsen, som er gennemført for Danske Regioner og Sundhedsministeriet, blev gennemført på to hospitalsafdelinger i Silkeborg og Viborg i 2016, hvor en gruppe patienter, som blev indkaldt til undersøgelse eller behandling, fik et brev om, at de ville blive opkrævet 250 kr., hvis de ikke mødte op uden at give besked.

Både blandt de patienter, som fik at vide, at de skulle betale ved udeblivelse, og de patienter, som ikke fik noget brev om betaling, var der fem pct. som udeblev uden at aflyse aftalen, viser resultaterne.

En af årsagerne til, at gebyrer har en meget begrænset effekt, er, at det kun er knap en femtedel af udeblivelserne, der reelt skyldes forglemmelser eller andre årsager blandt patienterne, viser resultaterne. Næsten halvdelen af udeblivelserne skyldes tekniske problemer med for eksempel e-Boks, hvor mødeindkaldelsen måske slet ikke når frem til modtageren. I andre tilfælde skyldes udeblivelserne uhensigtsmæssige administrative procedurer mellem hospitalsafdelingerne.

»For eksempel sker det ofte, at en hospitalsafdeling booker en tid til en undersøgelse af en patient på en anden afdeling. Hvis patienten så i mellemtiden ikke længere har brug for den bookede tid, så glemmer afdelingen at melde afbud. Det er ikke noget, der kan løses ved at opkræve et gebyr hos patienten,« forklarer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Vive og en af forskerne bag projektet, i en pressemeddelelse.

Andre tiltag kan virke

Selv om gebyrer ikke virker mod udeblivelse, er der dog andre tiltag som vil kunne få patienterne til at møde op eller give afbud. Undersøgelsen peger på andre punkter, som har langt større potentiale end gebyrer.

Det kan være:

Påmindelser, som får patienterne til at huske deres aftaler. For eksempel på SMS.

At patienten får medindflydelse på aftaletidspunktet eller får mulighed for selv at booke tid på hospitalet

Let adgang til at ændre og aflyse tider. For eksempel via digital selvbetjening, mail eller en app.

Kortere ventetid mellem indkaldelse og mødetidspunkt.

Fokus på, at e-Boks virker hensigtsmæssigt.

Desuden anbefales det i undersøgelsen, at man laver tiltag, som er specielt målrettet til de patientgrupper, som hyppigst udebliver. Det drejer sig for eksempel om mandlige patienter, patienter i 20-40 års alderen samt patienter, der er særligt sårbare.