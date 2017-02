Garvet karkirurg siger op på grund af Sundheds­platformen

En overlæge dr. med. fra Rigshospitalet er så ked af at arbejde med Sundhedsplatformen, at han har valgt at opsige sin stilling, længe før han havde planlagt at skulle gå på pension. IT-systemet stjæler al den tid, han ellers ville have brugt på at oplære hospitalets næste generation af dygtige karkirurger.