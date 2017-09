Det er ingen signifikant forskel mellem kritisk syge patienter, der har modtaget transfusioner med ældre røde blodlegemer, og dem der har modtaget med nyere. Det skriver 14 australske forskere i en ny undersøgelse i The New England Journal of Medicine.

Transfusion med ældre røde blodlegemer er ifølge studiet associeret med forhøjet sygelighed og dødelighed blandt kritisk syge, kirurgiske og traumepatienter. Under opbevaring af røde blodlegemer undergår cellerne strukturelle, biokemiske og metaboliske forandringer, og det kan forårsage skade. Det er dog stadig international praksis, at blodbanker udsteder ældst blod først. Og den praksis er helt i orden, fastslår forskerne i undersøgelsen.

»Vores undersøgelse fremlægger stærke beviser for, at transfusion med de mest friske røde blodlegemer, til sammenligning med normalt udstedte (ældst tilgængelige) røde blodlegemer, ikke har nogen klinisk betydningsfuld fordel for kritisk syge patienter. Vores resultater understøtter den nuværende internationale praksis, hvor patienter modtager blodtransfusioner med de ældst tilgængelige røde blodlegemer,« skriver forskerne i undersøgelsen.

Undersøgelsen inddrog omkring 5.000 kritisk syge patienter, der skulle have transfusion med røde blodlegemer. Ved tilfældig udvælgelse blev patienterne delt op i to lige store grupper, hvoraf den ene gruppe fik transfunderet blod, der i gennemsnit var 12 dage gammelt. Den anden gruppe fik transfunderet blod, der i gennemsnit var 22 dage gammelt.

Det primære mål var at måle andelen af dødsfald i begge grupper 90 dage efter transfusionen. Resultatet var, at begge gruppers dødelighed lå på omtrent 25 pct., og forskerne anslår, at der ikke er nogen signifikant forskel i sygelighed eller dødelighed mellem de to patientgrupper.

The New England Journal of Medicine 2017: Age of Red Cells for Transfusion and Outcomes in Critically Ill Adults