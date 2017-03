12 klinikker i Frederikshavn Kommune vil lokke yngre læger til praksisområdet med nyt samarbejde, der skal aflaste de ældre læger og give de yngre mulighed for at afprøve forskellige prakisformer i kommunen.

Frederikshavner-klinikker går nye veje for at tiltrække yngre læger

Generationsskiftet tegner umiddelbart dystert for praksisområdet i Frederikshavn Kommune: Indenfor de næste to år går mindst otte læger på pension, og om fem år er mindst 15 af de nuværende praksislæger gået på pension.

De er derfor brug for at tiltrække nogle yngre praktiserende læger, og det har fået 12 klinikker til at gå sammen om et fællesskab under navnet ‘Læger på toppen’.

»Vi er en gruppe af læger, der på et eller andet tidspunkt godt kunne se, at det begyndte at blive et problem i Frederikshavn Kommune, at så mange læger snart går på pension,« siger Lars Skovfoged, praktiserende læge i Frederikshavn og en af initiativtagerne til samarbejdet.

»Vi tænkte, at noget af problemet kunne løses ved at få nogle af de gamle læger til at blive lidt længere. For hvis der ikke er nogen læger tilbage, tiltrækker man heller ikke de yngre læger, der så pludselig står med håret i postkassen og skal passe alt for mange patienter,« fortsætter han.

Skal opleve forskellige praksisformer

Planen er, at de 12 klinikker skal dele erfaringer og udgøre et fællesskab, der tilbyder yngre praktiserende læger ansættelse som vikarer i kortere eller længere varighed og med mulighed for at blive ansat på deltid.

»Vi håber jo, at nogen af dem bliver så glade for det, at de på sigt vil nedsætte sig i en klinik«

– Lars Skovfoged

»Håbet er, at vi kan få de yngre læger rundt og se forskellige praksis i hele kommunen, og så kan de blive ansat efter ønske, så fleksibelt som vi overhovedet kan få det strikket sammen. På den måde kan de se, hvordan det fungerer i en solopraksis, en tomandspraksis og en fire-femmandspraksis,« siger han og fortsætter:

»Vi håber jo, at nogen af dem bliver så glade for det, at de på sigt vil nedsætte sig i en klinik.«

Åben dør for pensionerede læger

De 12 klinikker vil dele viden og erfaringer med hinanden og har desuden fået et samarbejde op at stå med Frederikshavn Kommune for også at tage højde for ægtefællernes situation.

»Den 20. maj vil vi invitere alle yngre praktiserende læger herop. Det er i samarbejde med kommunen, for det er også vigtigt, at man kan få et job som ægtefælle,« siger Lars Skovfoged og forklarer, at der blandt andet vil være en jobkonsulent med til arrangementet.

‘Læger på toppen’ er desuden i dialog med både regionen og PLO omkring det nye projekt, der i mindre omfang også henvender sig til de ældre læger, der allerede er gået på pension:

»Vi håber også på, at nogle af de ældre læger, der er gået på pension og nogle gange arbejder i regionsklinikkerne, vil synes, at det er sjovere at arbejde hos os,« siger han.

Helt praktisk vil ordningen foregå sådan, at den klinik, den nye læge er ansat ved, betaler for den pågældende læge. De yngre læger vil kunne være tilknyttet ordningen så længe, de har lyst, forklarer Lars Skovfoged.