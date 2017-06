Fortsat OK-forhandlinger mellem PLO og Danske Regioner

PLO og regionerne arbejder stadigvæk på at blive enige om en OK-aftale. PLO ser ifølge formand Christian Freitag meget gerne en aftale ’inden længe’.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er fortsat møder mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn med henblik på at komme i mål med en overenskomstaftale. Det skriver PLO i sit nyhedsbrev PLO’rientering. Og selvom det er sparsomt med informationer om de løbende møder mellem parterne, understreger formand for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Christian Freitag, at man fra lægernes […]