Betingelserne for forskeres brug af sundhedsregistre og sundhedsdata ændrer sig, når Danmark i maj 2018 skal leve op til EU’s databeskyttelsesforordning. Et nyt forskningsprojekt skal afkode og konkretisere de nye regler.

EU’s databeskyttelsesforordning kommer fra maj 2018 til markant at ændre på forskeres adgang til sundhedsregistre og brug af sundhedsdata. Lundbeckfonden giver fire mio. kr. til et nyt forskningsprojekt, som ud over at kortlægge de fremtidige regler skal sikre, at danske forskere fremover kan bruge sundhedsdata til at gøre banebrydende opdagelser og opnå landvindinger til gavn […]