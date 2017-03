Amerikansk forskning viser, at mandlige og kvindelige læger bliver bedømt forskelligt under efteruddannelse.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Bliver kvindelige læger udsat for utilsigtet diskrimination under efteruddannelse? Det kunne det tyde på ifølge et nyt forskningsresultat, som lige er blevet offentliggjort i tidsskriftet JAMA Internal Medicine. I undersøgelsen deltog 359 kvindelige og mandlige læger, som blev uddannet på otte forskellige hospitaler i USA. Lægerne var i gang med en efteruddannelse i akutmedicin på […]