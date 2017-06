Forskerspire opdagede lavere effekt og sikkerhedsbrist ved nyt hjerteapparatur

Ph.d.-studerende Anders Sjørslev Schmidt ved Regionshospitalet Randers har vist, at nyt apparatur kan have forskelle i effektivitet eller sikkerhed i forhold til. Resultatet, der har indbragt ham tre forskningspriser, er med til at sikre effektiv behandling til patienter med forkammerflimren.

Det schweiziske firma Schiller lancerede for nogle år siden et nyt apparatur, Defigard 5000, Multipulse Biowave, der blandt andet anvendes til behandling af forkammerflimren. Mere end 100.000 danskere med forkammerflimren. Det nye apparatur giver patienterne korte, afbrudte stød i stedet for et langvarigt stød, som det apparatur, der har været på markedet tidligere. Studierne, der […]