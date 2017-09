Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udgifterne til at udvikle et kræftlægemiddel udgør godt fire mia. kr. Det viser en undersøgelse, som netop er offentliggjort i tidsskriftet JAMA Internal Medicine. Det nye estimat er markant lavere end det beløb, der indtil nu været anset for at være den gyldne standard. Således har en gruppe forskere i en artikel i Journal of […]