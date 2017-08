Danske forskere har været med til at lokalisere en immundefekt, som gør, at nogle mennesker bliver alvorligt syge af skoldkoppevirus. Opdagelsen af genmutationen kan hjælpe til bedre forebyggelse og behandling af sygdommen og bidrager med fundamental ny viden om immunsystemet.

Forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med forskningsgrupper i Antwerpen, Paris og New York opdaget, at det er en mutation i en af de sensorer, som immunsystemet bruger til at opdage virus, som i sjældne tilfælde mødet med skoldkoppevirus til en livstruende affære. Forskningen er offentliggjort i The Journal of Clinical Investigation. For 2 […]