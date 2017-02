Forskere modtager pris for bærbar ultralydsscanner

De to DTU-forskere Jørgen Arendt Jensen og Erik Vilain Thomsen modtager i dag Innovationsfondens Grand Solution Pris for at have udviklet en bærbar ultralydsscanner.

Behandlingen på danske sygehuse er levet styrket og effektiviseret med den nye bærbare ultralydsscanner. Sådan lyder en del af begrundelsen for, at Innovationsfonden i dag overrækker Grand Solution Prisen til DTU-forskerne Jørgen Arendt Jensen og Erik Vilain Thomsen.

Grand Solution Prisen er en pris, der gives til forskere, der har skabt et særligt innovativt og unikt forskningsmæssigt gennembrud, der er af stor værdi for det danske samfund. Derudover skal projektet kunne bygge bro mellem forskning og erhvervsliv.

Den nye ultralydsscanner er bærbar, hvilket betyder, at den kan bruges både i ambulancen, hjemme hos patienten, hos den praktiserende læge og på hospitalet. Udover at være praktisk koster den en tiendedel af prisen for en normal scanner og er mere brugervenlig. Med ny opdateret teknologi kan den nye scanner også vise bedre billeder og dermed give bedre mulighed for præcis diagnosticering.

Prisen for den bærbare ultralydsscanner overrækkes i dag ved den årlige konference, Eliteforsk, i Glyptotekets Festsal i København, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet fejrer dansk forsknings frontløbere. De to forskere modtager bl.a. en mio. kr. til videre forskning indenfor deres felt.