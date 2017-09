Et nyt studie har fundet frem til, hvad der forårsager autoimmune sygdommes spredning. Opdagelsen kan blive nøglen til at udvikle medicin, der kan bremse flere uhelbredelige autoimmune sygdomme.

Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet har fundet ud af, hvorfor visse autoimmune sygdomme spreder sig i kroppen. Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

Forklaringen skal findes i kroppens B-celler, der producerer kroppens antistoffer, fortæller Søren Egedal Degn, der er adjunkt på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet og idémand bag forskningsprojektet, på hjemmesiden. Over tid rekrutterer B-cellerne andre B-celler til også at udvikle skadelige antistoffer. På den måde spreder sygdommen sig som ringe i vandet, forklarer han.

Søren Egedal Degn mener, at resultaterne kan være et gennembrud i retning mod udvikling af ny medicin.

»At vi nu kan påvise præcist, hvad der sker på celleniveau ved nogle af sygdommene, er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at udvikle medicin, der målrettet kan bremse den negative spiral, immunforsvaret sætter i gang,« siger Søren Egedal Degn.

Han understreger, at den nye viden kun gælder nogle af de autoimmune sygdomme, men at opdagelsen kan implementeres i de nuværende medicinske behandlinger mod leddegigt og lupus, så man kan behandle patienterne på et tidligt stadie. Det vil dog tage ca. fem år, før ny medicin kan være klar til brug, da den først skal udvikles og testes.

Projektet, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Cell, er et samarbejde mellem forskere fra bl.a. Aarhus Universitet, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Stanford University og Massachusetts Institute of Technology.

Cell 2017; 170 (5): Clonal Evolution of Autoreactive Germinal Centers