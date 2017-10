Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forskere fra Københavns Universitet har i et nyt studie dokumenteret, hvilke to geners mutation der er skyld i en alvorlig kræftsygdom i leveren. Det skriver Københavns Universitet. Forskerne har i et nyt studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Gastroenterology, påvist, at to geners sammenkobling gennem en mutation er skyld i, at kræftsygdommen fibrolamellært hepatocellulært carcinom udvikler […]